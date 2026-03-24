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光罩加碼投資12吋產線
光罩（2338）總經理為陳立惇昨（23）日表示，隨著半導體景氣回溫與AI應用需求持續擴大，該公司加碼高階製程光罩投資，提升12吋產線比重，聚焦90奈米以下至65奈米等製程，28奈米製程也會持續推進，關鍵設備已到位，預計2026年底完成客戶認證，有助推升整體營收與獲利。
陳立惇指出，從需求面來看，AI相關製程占整體半導體比重已達約三成，成為產業成長主軸，光罩過去以成熟製程為主，但占比仍低，近年已加速補齊產品線，切入先進封裝及大尺寸光罩供應鏈，並深化與關鍵客戶合作關係，強化競爭力。
另一方面，地緣政治牽動供應鏈重組，帶動轉單效應浮現。陳立惇說明，過去一年大陸市場競爭加劇，對營運造成壓力，但透過策略調整與客戶結構優化，已成功拓展非陸系訂單來源。
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