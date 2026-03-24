主權 AI 產業聯盟 打國際盃

昕力資訊（7781）昨（23）日舉行「AISO主權AI產業聯盟」簽署儀式，攜手群聯電子集結12間國內知名軟硬體夥伴，與工研院展開策略合作，形成軟硬整合新勢力，將台灣產業競爭力帶向全世界。國泰金控與台達電子兩家重量級企業當場簽約加入，成為首批應用端測試客戶。

昕力資訊董事長姚勝富表示，AISO代表AI for Sovereign（主權AI），與國際標準「ISO」諧音，蘊含對AISO聯盟成為主權AI產業標準的期待。聯盟希望打造出結合台灣最好的硬體及最優秀軟體夥伴的平台，以低成本、高效率的方式將AI Solution推廣到百工百業。

姚勝富指出，近年來主權AI的重要性被進一步凸顯，企業不可能將機密資料全部上傳至雲端，若把最重要的核心價值交給無法掌控的第三方，風險將隨之而來，也是今年國家及大型企業都關注主權AI的原因之一。

但企業應用導入AI並不容易，主要是地端資料的整合與系統之間的串接、資安問題，還有軟硬體的搭配與安裝。AISO聯盟透過群聯的Adaptive等技術，降低企業建置AI系統的成本，並找台灣優秀軟體夥伴加入，打造出一台「AI一體機」，將各行各業解決方案整合一起，快速交付給企業。例如宏碁集團旗下智聯服務將提供SI服務，安圖斯科技則供應AI伺服器及AI工作站為主。

台達電表示，參與AISO主權AI產業聯盟，成為應用端測試者，測試是否符合產業應用場景的需求，期待未來能透過「AISO Inside」模式實現100%自主管理。