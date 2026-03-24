強茂迎五年黃金成長期

功率元件廠強茂（2481）受惠AI需求爆發與安世半導體客戶轉單效應，營運動能全面升溫。強茂營運長陳佐銘昨（23）日表示，目前訂單出貨比值（B／B值）維持在1.2至1.4的高檔水準，訂單能見度直達下半年。

他說，隨著地緣政治、產業結構性轉變、新客戶與新應用發酵，強茂掌握契機，訂定「55計畫」，目標在2026年至2030年間，將MOSFET營收提升至5億美元，較目前約1.5億美元倍數以上增長，迎來黃金成長五年。

陳佐銘指出，AI與車用已成強茂的雙引擎主軸，其中，AI應用涵蓋主機板、電源與散熱等三大領域，並已打入雲端服務供應商（CSP）供應鏈。

隨著AI伺服器電源架構由12V升級至48V，帶動MOSFET規格由30V提升至100V，產品單價與價值同步攀升。另外，現階段強茂30V產品訂單已排至10月，100V新品預計下半年放量，加上水冷散熱方案補齊，AI營收占比將由去年的7%至8%，今年挑戰10%。