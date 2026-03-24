十銓元月 EPS 10.37元

記憶體模組廠十銓（4967）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月稅後純益8.81億元，年增5,160.21%，每股純益10.37元，單月獲利已超越去年第4季9.59元的單季新高紀錄。

十銓表示，受惠AI資料中心與高效能運算（HPC）需求高度擴張，2026年至2027年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）呈現供需緊張及價格上漲趨勢，相較過往景氣循環，此波漲勢不僅幅度顯著、時間拉長，亦反映記憶體業在AI帶動下需求全面長期提升。

十銓強調，面對市場變化，該公司深化與上游原廠長久戰略夥伴關係，透過長期採購策略與安全庫存管理機制，確保關鍵料源穩定供應，並不斷精進產品組合以滿足客戶需求，建立更具韌性的營運模式。

十銓指出，該公司2月出貨量相對減少，主因農曆春節期間，為體恤同仁辛勞，安排全體同仁（含生產端）進行休整，期間未安排加班與出貨作業，部分訂單遞延至3月，並已獲客戶充分理解與支持，3月起全面恢復出貨節奏，出貨穩定回升。

此外，第1季上半系統整合（SI）、邊緣運算及OEM等應用客戶多進行高階記憶體產品年度採購策略與規格調整，十銓憑藉長年累積的記憶體技術整合與驗證能力，積極協助客戶技術銜接與彈性採購計畫，強化系統應用導入效率，相關效益可望於第2季顯現。

展望後市，十銓強調，發展重心除了持續增加通路市占率，將聚焦高附加價值應用市場，包括工業電腦、嵌入式應用、國防等領域，並深化SI客戶布局，同步強化產能配置與研發能量，對全年營運維持審慎樂觀看法，將積極提升營運效率與市場競爭力，奠定成長利基。