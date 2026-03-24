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倍力看營運 旺到2028年
資訊軟體服務廠倍力（6874）全力衝刺「ACE」等三大產品線，在碳排放管理、資安防護等商機持續帶動下，倍力可望在2028年前掌握國內百家上市櫃公司相關訂單。倍力董事長許金隆樂觀看待營運，看好需求有望延續到2028年。
倍力昨（23）日參加櫃買中心業績發表會，對未來營運釋出展望。許金隆指出，今年持續以企業AI應用、資安特遣隊、碳財永續等「ACE」三大產品線切入市場。首先協助企業智慧化決策、企業流程自動化、提升營運效率及反應速度。
其次，近年來企業高度重視資安防護需求，公司推出產品線協助企業客戶建立基礎資安防禦基礎、強化資安防護策略及提升企業營運韌性等措施。最後是碳盤查、碳足跡系統，協助企業在財務報告書強化解決方案方案，以符合IFRS財報永續揭露準則。
當中，最值得注意的是碳財永續措施，許金隆指出，根據金管會最新頒布規定，所有上市櫃企業最晚須在2029年開始揭露2028年的碳排足跡，除了範疇一、範疇二之外，還包含複雜程度相當高的上下游碳排放足跡的範疇三，公司已經與國內上百家上市櫃公司開始合作，且倍力將提供完整解決方案，將有機會搶下這波碳財永續商機。
許金隆對於今年營運抱持樂觀態度，營運動能有機會一路成長到至少2028年。因應未來營運動能成長，倍力也宣布積極擴增人力，已經在去年完成辦公室搬遷，今年可望持續擴大人員團隊。
倍力公告今年前兩月合併營收為7.68億元、年成長72.1％，改寫歷史同期新高。法人推估倍力今年業績成長將可望保持雙位數成長。
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