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達明衝刺機器人布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
達明總經理陳尚昊。聯合報系資料照
達明總經理陳尚昊。聯合報系資料照

廣達集團旗下機器人大廠達明 （4585）總經理陳尚昊昨（23）日表示，今年自動化市場大環境雖仍具挑戰，達明憑藉差異化技術與服務優勢，對全年營運成長仍具信心；另外，達明下半年將推出升級版人形機器人，全力衝刺機器人布局

達明2025年營收18.22億元，年增23%；毛利率51%、營益率6.1%；稅後純益1.36億元，年增44.7%，每股純益1.46元。相較Universal Robots、韓國斗山機器人等競爭對手業績衰退，達明表現相對穩健。

陳尚昊指出，2025年全球經濟狀況不佳，導致整體自動化市場需求下滑，儘管如此，達明因在AI優勢，且產品原生的視覺系統，在檢測上更有競爭力，加上掌握半導體產業成長機會，都是達明去年逆勢成長的原因。

展望今年，陳尚昊表示，今年整體自動化市場大環境雖仍具挑戰，達明憑藉差異化技術與服務優勢，客戶接受度持續提升，對全年營運成長仍具信心。

根據研調機構Precedence Research預估，全球協作機器人市場2025年至2034年的年複合成長率為32.7%，整體市場呈穩健高速成長；達明看好，該公司2026年仍將維持優於產業的成長表現。

人形機器人布局方面，達明2025年下旬首度推出人形機器人產品「Xplore 1」，預計今年下半年將推出升級版，目前已依客戶需求進行相關應用訓練，預計下半年將有客戶進入試運行階段。

在銷售結構方面，達明近年積極強化直銷與系統整合（SI）的銷售管道，去年透過直接銷售加SI的比重已提升至四成以上，顯著高於過往水準；經銷商通路約占三成，透過日系夥伴OMRON的銷售占比則降至約23%。

達明表示，今年直接銷售再加上SI的出貨比重仍看提升，可望進一步優化毛利率結構。

市場 布局 人形機器人

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