聽新聞
0:00 / 0:00
迅得半導體業績看俏
PCB設備廠迅得（6438）搭上半導體熱潮，今年營運拚成長。目前晶圓製造與後段封裝設備營收占比逾四成，今年可望超過五成，高階載板設備需求穩健提升，產品組合優化帶動獲利成長。
迅得攜手家登集團耕耘先進製程廠區應用有成，近年開拓更多記憶體、封測廠區客戶應用。迅得董事長王年清先前表示，對2026年半導體成長力道持續看好，因應封測客戶群擴張，新廠產能全開，可望提升20%，支援客戶需求。
迅得看好半導體應用三大成長動能，包括在封測與晶圓廠部分有晶圓製造龐大需求，先前已定下年度半導體不含載板營收比重挑戰55%的新高，及先進封裝CoWos、後段封測客戶皆帶來成長動能。迅得是國內第一家進入半導體晶圓廠內自動化物料搬運系統（AMHS）的主要供應大廠。與家登集團合作提供客戶完整的EUV光罩儲存解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。