中華電、將來銀推優利信貸

穩定繳電話費，也可以作為申請信貸的信用指標。中華電信（2412）及將來銀行（NEXT BANK）昨（23）日宣布策略合作，對「信用小白」推出信貸利率減碼優惠方案。符合中華電信月租型行動門號用戶繳款良好評級，經將來銀行核貸通過，可獲得信貸利率減碼優惠。是金融業者首度將非結構化資料「良好電信繳款紀錄」納入信貸評分項目。

中華電信目前行動電話客戶數1,324萬，透過嚴謹的系統對接與數據應用機制，將電信繳費紀錄轉化為可供金融機構參考的全新信用指標，協助將來銀行優化線上自動撥貸流程，打造更個人化的金融服務體驗。

將來銀行觀察，過去與銀行沒有往來信用紀錄的社會新鮮人等族群，在傳統審核機制下常面臨「無數據可評分」的申貸痛點，很難取得較好利率的貸款，甚至被拒絕貸款。信用小白比率最高族群集中在20～30歲的Z世代，希望將電信繳費紀錄轉化為可供金融機構參考的全新信用指標，讓信用小白開啟與銀行往來第一步。