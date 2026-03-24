聽新聞
0:00 / 0:00
中華電、將來銀推優利信貸
穩定繳電話費，也可以作為申請信貸的信用指標。中華電信（2412）及將來銀行（NEXT BANK）昨（23）日宣布策略合作，對「信用小白」推出信貸利率減碼優惠方案。符合中華電信月租型行動門號用戶繳款良好評級，經將來銀行核貸通過，可獲得信貸利率減碼優惠。是金融業者首度將非結構化資料「良好電信繳款紀錄」納入信貸評分項目。
中華電信目前行動電話客戶數1,324萬，透過嚴謹的系統對接與數據應用機制，將電信繳費紀錄轉化為可供金融機構參考的全新信用指標，協助將來銀行優化線上自動撥貸流程，打造更個人化的金融服務體驗。
將來銀行觀察，過去與銀行沒有往來信用紀錄的社會新鮮人等族群，在傳統審核機制下常面臨「無數據可評分」的申貸痛點，很難取得較好利率的貸款，甚至被拒絕貸款。信用小白比率最高族群集中在20～30歲的Z世代，希望將電信繳費紀錄轉化為可供金融機構參考的全新信用指標，讓信用小白開啟與銀行往來第一步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。