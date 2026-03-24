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博晟雙引擎帶動獲利
博晟生醫（6733）董事長陳德禮昨（23）日表示，建立「感染重症產品+骨科再生產品」的雙引擎商業模式。感染症產品美諾幸（Menocik）穩定貢獻現金流，帶動營收成長；關節軟骨再生產品愛膝康（RevoCart）進入快速成長期，成為獲利重要動能；骨生長因子（OIF）持續臨床試驗與國際授權，具備長期爆發潛力。
博晟取得細胞再生產品舒效切（Soufcut）第二類醫療器材許可證，將透過既有醫療院所與經銷網路推動上市銷售，預期進一步擴充產品組合並貢獻營收，今年有望朝單季轉盈目標前進。
博晟昨日舉辦法說會，2025年營收2.2億元，年增約33%，持續維持雙位數成長，隨著產品組合優化與規模提升，虧損較前一年明顯收斂，去年淨損8,461萬元，今年以來營收亦維持雙位數增長。
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