造紙業報價揚 華紙再漲短纖紙漿價格 帶動各類紙品漲幅上看10%

美伊衝突推升能源與原物料價格，紙業報價漲勢擴大，文化用紙與工紙同步走揚。華紙（1905）4月再度調漲短纖紙漿價格，每噸上調20美元，帶動各類紙品售價續漲，涵蓋文化用紙、包裝用紙及產業用紙，漲幅上看10%。

工紙方面，正隆自去年第4季起已成功調高越南市場報價，並預期首季價格可望延續漲勢。在原料、能源及人力成本全面上升下，紙廠調價動作轉趨一致，市場看好本波報價上行趨勢延續。

美伊衝突升溫、市場避險情緒急遽升高之際，台股昨（23）日一片慘綠，不過造紙族群卻逆勢走強，正隆、華紙、永豐餘、榮成等全面上揚，成為盤面「一枝獨秀」類股，呈現旱地拔蔥走勢。上市造紙類股指數昨收盤來到242.12點，漲幅2.22%，居上市櫃類股指數漲幅之冠，盤中高點並來到近兩周來新高位置。

法人指出，市場預期戰事恐進一步推升油價與原物料行情，帶動紙類報價持續具上調空間，成為資金轉進關鍵。

華紙表示，近期紙漿行情持續走高，短纖紙漿價格自去年第4季以來一路上揚，至上月累計漲幅已達約100美元，4月再上調20美元後，每噸價格來到約620美元水準，整體市場維持上行趨勢。

正隆表示，公司對價格走揚「樂觀其成」，並期望適度反映成本壓力。不過，台灣與中國大陸市場因成本仍居高不下、需求相對平穩，價格調整空間有限；相較之下，越南市場需求暢旺，去年第4季已呈現全產全銷、報價同步上調的強勁表現，本季銷售價格走勢可望延續上季格局。