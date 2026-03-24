聯亞（3081）為矽光雷射磊晶領導廠商，營運受惠高速傳輸帶動系光滲透率提升成長趨勢。法人建議投資人以樂觀情緒，看待聯亞期貨後市發展。

聯亞公布1月自結每股盈餘0.99元，年增近30倍；2月營收為2.9億元，再度創下單月歷史新高。展望後市，各大CSP持續加大AI基礎建設投資力道，帶動800G/1.6T光收發模組需求快速成長，預估2026年、2027年整體出貨量將呈現倍數擴張。然而，EML雷射產能擴充速度不及需求成長幅度，供需缺口逐步擴大，進而推動矽光方案加速滲透。

產能方面，聯亞為台系磊晶廠之中，基板庫存最充裕者，現有庫存可支應至2026第3季訂單。此外，2026年E-beam產能較2025第2季增加150%，新採購的MOCVD機台預計於2027年下半年投產。

技術面來看，聯亞期貨自1月20日起連續三日收紅，指數於築底後帶量突破整理區間，帶動多方動能明顯轉強。隨著買盤持續進場，價格沿著5日均線震盪走高，波段高點逐步墊高，各期均線亦呈多頭排列。儘管當前指數進入高檔震盪，整體守穩於短期均線之上，顯示多方控盤力道仍在，整體技術面尚未出現明顯轉弱，再搭配基本面方面。（國票期貨提供）

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