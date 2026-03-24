以色列對伊朗能源設施的空襲，等於在情勢緊繃的中東格局上再加一個「供給尾端風險」的保險絲。期貨法人表示，原油期貨操作重點視情況可轉向逢回分批做多、或考慮逢高布局空單或改持偏空期權。

策略上，台灣期貨交易所掛牌的原油期貨與相關連動商品，提供本地投資人直接參與與避險的管道。戰爭剛爆發、CFTC顯示非商業持倉（NC）與經理人（MM）淨多同步急拉且恐慌溢價仍在擴大時，可透過小部位原油期貨搭配價外買權，參與上漲同時把損失鎖在權利金。

當情勢進入荷莫茲封鎖膠著、油價在高檔震盪、CFTC顯示NC淨多回落、MM淨多穩定時，操作焦點則轉向逢回分批做多：用原油期貨建立中期多頭，搭配選擇權價差或股指空單作為系統性風險對沖。若之後CFTC中NC、MM淨多同步大幅減少，戰事風險被市場打折，就可考慮逢高布局空單或改持偏空期權結構，將戰爭溢價消退轉化為獲利來源。

此時油價即使不再每日劇烈跳空，也往往維持在高檔區間震盪。只要荷姆茲風險未完全解除，油價的中期多頭邏輯仍然站得住腳，對交易者而言，這是一個從追漲轉為逢回布局的節奏切換點。（統一期貨提供）

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