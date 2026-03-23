十銓1月獲利創新高 自結每股純益達10.37元

記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）公告2026年1月自結財務數據，單月營收新台幣34.90億元，年增112.73%；稅前淨利10.88億元，年增5,347.95%；每股純益達10.37元，單月獲利創下歷史新高、賺進逾一股本的亮眼表現，展現公司在記憶體產業景氣上行循環中的營運韌性與獲利動能。

十銓表示，受惠AI資料中心與高效能運算需求高度擴張，2026至2027年DRAM與NAND Flash呈現供需緊張及價格上漲，相較過往景氣循環此波漲勢不僅幅度顯著、時間拉長，亦反映記憶體產業在AI帶動下需求已全面長期提升；面對市場變化，十銓深化與上游原廠長久戰略夥伴關係，透過長期採購策略與安全庫存管理機制，確保關鍵料源穩定供應，並不斷精進產品組合以滿足客戶需求，建立更具韌性的營運模式。

十銓表示，公司2月出貨量相對減少，主因農曆春節期間為體恤同仁辛勞，安排全體同仁（含生產端）進行休整，期間未安排加班與出貨作業，部分訂單遞延至3月，並已獲客戶充分理解與支持，3月起全面恢復出貨節奏，出貨量能穩定回升；此外，於第一季上半，SI、邊緣運算及OEM等應用客戶多進行高階記憶體產品年度採購策略與規格調整，十銓憑藉長年累積的記憶體技術整合與驗證能力，積極協助客戶技術銜接與彈性採購規劃，強化系統應用導入效率，相關效益可望於第二季顯現。

展望後市，十銓發展重心除了持續增加通路市場佔有率，將聚焦高附加價值應用市場，包括工業電腦、嵌入式應用、國防等領域，並深化SI客戶布局，同步強化產能配置與研發能量，公司對全年營運維持審慎樂觀看法，將積極提升營運效率與市場競爭力，奠定後續成長利基。