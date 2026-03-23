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光罩：本業營收估顯著成長 先進封裝下半年貢獻業績
台灣光罩總經理陳立惇今天表示，今年光罩本業營收可望較去年明顯成長，展望審慎樂觀，先進封裝方面下半年至明年將較顯著貢獻營收。
台灣光罩今天舉行媒體交流會，陳立惇說，根據研調機構預估今年半導體產業可望成長超過26%，其中人工智慧（AI）相關半導體應可成長超過30%，其他部分則成長約5%至10%，光罩布局的領域多在增幅5%至10%的部分。
陳立惇表示，因地緣政治複雜影響，供應鏈改變，中國出現很多競爭對手，影響光罩前年底至去年營運表現，不過所幸光罩布局12吋光罩和先進封裝等領域，預期今年光罩本業可望比去年明顯成長，展望審慎樂觀。
至於先進封裝方面，陳立惇說，光罩今年將持續布局先進封裝相關產能，預期下半年至明年可望較顯著貢獻營收。
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