快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

LINE Premium訂閱制今登場！每月165元10項會員福利、送250元 加入方式曝

指「發生嚴重違反財政紀律情事」 馬英九基金會：將送司法調查

聽新聞
0:00 / 0:00

光罩：本業營收估顯著成長 先進封裝下半年貢獻業績

中央社／ 新竹23日電

台灣光罩總經理陳立惇今天表示，今年光罩本業營收可望較去年明顯成長，展望審慎樂觀，先進封裝方面下半年至明年將較顯著貢獻營收。

台灣光罩今天舉行媒體交流會，陳立惇說，根據研調機構預估今年半導體產業可望成長超過26%，其中人工智慧（AI）相關半導體應可成長超過30%，其他部分則成長約5%至10%，光罩布局的領域多在增幅5%至10%的部分。

陳立惇表示，因地緣政治複雜影響，供應鏈改變，中國出現很多競爭對手，影響光罩前年底至去年營運表現，不過所幸光罩布局12吋光罩和先進封裝等領域，預期今年光罩本業可望比去年明顯成長，展望審慎樂觀。

至於先進封裝方面，陳立惇說，光罩今年將持續布局先進封裝相關產能，預期下半年至明年可望較顯著貢獻營收。

總經理 布局 地緣政治 光罩 營收

延伸閱讀

股市一片慘綠、這二檔台積電供應鏈卻逆勢走強 原來是這原因

雲豹能源法說會／雙引擎催動 今年營收再戰新高

光隆法說會／攻國防裝備用紡織品、已奪標案 不動產挹注第2季獲利看增

光學龍頭蔡司台灣總座蔡慧：加碼台灣投資、研發人力擬增五成

相關新聞

為哪樁？南亞科為何遭降「中立」 大摩轉趨審慎這樣說

摩根士丹利（大摩）證券近期對記憶體大廠南亞科（2408）看法轉趨審慎，評等由「優於大盤」下修至「中立」、目標價降至298元。主因在於DDR4漲勢恐提前見頂，加上競爭對手長鑫存儲（CXMT）擴產下，對後市供需結構投下變數。

騰輝自結2月單月每股稅後純益0.33元

銅箔基板CCL廠商騰輝（6672）23日應主管機關要求因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 ，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解，公告自結2月單月每股稅後純益0.33元，

搭上半導體熱潮 迅得今年營運拚成長

搭上半導體熱潮，半導體PCB設備廠迅得（6438）今年營運拚成長。迅得目標，由於晶圓製造與後段封裝設備營收占比破4成，今年可望逾五成，⾼階載板設備需求穩健提升，產品組合優化帶動獲利成⻑。

外資賣不停？ 鴻海股價失守200元

外資3月來合計賣超鴻海（2317）24.34萬張，股價更是一路下跌，尤其是財報公布後跌勢加重，23日以196.5元開低，一度下滑至195元，跌破年線及200元關卡，為去年8月中旬以來的波段低點，盤中跌幅逾3%。

台積電開盤下挫50元 市值滑落至46.41兆元

晶圓代工廠台積電股價表現疲軟，開盤跳空達1790元，下跌50元，市值滑落至新台幣46.41兆元

全新光通訊爆單 搭上輝達商機 全年營收將高成長

磊晶大廠全新（2455）搭上輝達引領的光通訊爆發商機，客戶訂單塞爆，產能嚴重供不應求，董事長陳進良表示，今年800G接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品也會倍數增長，帶動全年營收邁入高成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。