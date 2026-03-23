光罩：本業營收估顯著成長 先進封裝下半年貢獻業績

外資3月來合計賣超鴻海（2317）24.34萬張，股價更是一路下跌，尤其是財報公布後跌勢加重，23日以196.5元開低，一度下滑至195元，跌破年線及200元關卡，為去年8月中旬以來的波段低點，盤中跌幅逾3%。

2026-03-23 12:11