友通法說會／第1季訂單能見度正向 看好國防、工業自動化需求

工業電腦廠友通（2397）23日舉行法人說明會。受惠邊緣 AI 應用需求持續升溫，帶動歐亞市場動能轉向積極，訂單能見度維持正向，友通總經理田芝穎表示，AI 正從算力投資階段走向產業應用落地，邊緣AI在國防、工業自動化與通訊領域的需求持續浮現，也帶動友通接單動能提升。我們預期今年第1季營運可望迎來穩健開局。

友通去年第4季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.38，優於上季，顯示整體接單動能持續向上。2025 年全年營收達 108.76 億元，年增 15%。儘管短期獲利受子公司進行營運體質調整與資源優化影響而有所波動，但隨 2026 年第1季國防、通訊及工業 AI 等高階應用訂單逐步釋放，為積極對接強勁的增長動能，公司已加速投入新市場布局與產線升級，透過建置關鍵產能以強化交付能力；預期隨產品組合優化與產能稼動率提升，整體營運動能將穩健攀升。

在主要事業布局方面，友通持續深化嵌入式、智能自動化與網路安全三大事業發展，並依不同產業應用強化產品與市場策略：

嵌入式事業：高價值產品比重提升，以「強固 × AI × 長生命周期」為核心經營主軸，聚焦高毛利市場，並與生態圈夥伴合作，支援國防、車載與實體 AI（Physical AI）等對高可靠性要求的應用領域。智能自動化事業：第4季營收年減1%，主要受子公司營運效益變動影響，使增長動能放緩。未來將持續優化內部資源配置，強化營運效率。

網路安全事業：網通與伺服器屬剛性需求，市場動能維持穩健，2025 年銷售金額較前一年度成長 9.25%。未來將持續深耕既有客戶，並加速布局新一代 AI 伺服器開發。

隨著 AI 產業由「算力擴張」正式邁向「價值體現」階段，市場焦點已轉向 AI 投資的實質回報（ROI）。如何將技術落實於具體產業場景，並透過邊緣 AI 驅動價值鏈，已成為產業發展的核心。

面對 2026 年的市場波動，友通（DFI）積極強化營運韌性，除優化關鍵元件採購策略與深化供應鏈協作外，更全面升級產品結構。透過強化邊緣 AI 運算系統、強固型平台及系統整合布局，友通將持續提升高附加價值產品比重。憑藉優化的產品組合與營運效率，預期整體營業利益將展現逐步成長的動能。