快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

智易自結1月每股純益0.91元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智易（3596）公布1月歸屬母公司業主淨利為2億元，年減18.4%，每股純益0.91元。

近期智易股價上下震盪，自2月8日的180元起漲，3月13日來到最高214元後，股價反轉向下，23日下跌6.5元，收185.5元。

智易因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

智易1月營收40.26億元，年減6.6%，稅前盈餘2.55億元，年減21.8%，歸母公司業主淨利為2億元，年減18.4%，每股純益0.91元。

日前智易公布2025年財報，第4季每股純益3.08元，每股純益12.6元，連八年創歷史新高，每股現金股利9元，連七年創新高。

2025年第4季智易營收130億元，毛利率15.3%，與上季持平，年減0.1個百分點，稅後純益6.8億元，每股純益3.08元，低於第3季的3.42元。

累計2025年營收為529.76億元，年增8.2%，創歷史新高，毛利率為15.3%，優於2024年的15.1%，稅後純益為27.77億元，年增11.7%，毛利率、營業利益率及淨利率呈現「三率三升」，每股純益12.6元，連續八年創歷史新高．截至2025年12月31日，每股淨值76.9元。

2026世界行動通訊大會（MWC2026），智易將展出邊緣運算（Edge AI）、企業級交換器（Switches），並積極與客戶洽商市場狀況，新產品規劃，未來需求及訂單。

智易強打WiFi 7，WiFi 7及10G PON光纖新產品也出貨大型電信營運商，同時布局下一代無線通訊WiFi 8產品，預估未來三年後可望量產WiFi 8新產品。

法人指出，歐洲光纖復甦及升級趨勢帶動下，目前智易訂單能見度看到今年中，加上北美纜線數據機（Cable）新產品出貨挹注，預估訂單熱度可望延續，不過記憶體缺貨、漲價議題，仍是今年營運最大變數。

WiFi 每股純益

延伸閱讀

騰輝自結2月單月每股稅後純益0.33元

鈺祥3月25日每股602元登興櫃 今年營收估增2位數

外資賣不停？ 鴻海股價失守200元

背光模組三雄 攻新事業

相關新聞

為哪樁？南亞科為何遭降「中立」 大摩轉趨審慎這樣說

摩根士丹利（大摩）證券近期對記憶體大廠南亞科（2408）看法轉趨審慎，評等由「優於大盤」下修至「中立」、目標價降至298元。主因在於DDR4漲勢恐提前見頂，加上競爭對手長鑫存儲（CXMT）擴產下，對後市供需結構投下變數。

騰輝自結2月單月每股稅後純益0.33元

銅箔基板CCL廠商騰輝（6672）23日應主管機關要求因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 ，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解，公告自結2月單月每股稅後純益0.33元，

搭上半導體熱潮 迅得今年營運拚成長

搭上半導體熱潮，半導體PCB設備廠迅得（6438）今年營運拚成長。迅得目標，由於晶圓製造與後段封裝設備營收占比破4成，今年可望逾五成，⾼階載板設備需求穩健提升，產品組合優化帶動獲利成⻑。

外資賣不停？ 鴻海股價失守200元

外資3月來合計賣超鴻海（2317）24.34萬張，股價更是一路下跌，尤其是財報公布後跌勢加重，23日以196.5元開低，一度下滑至195元，跌破年線及200元關卡，為去年8月中旬以來的波段低點，盤中跌幅逾3%。

台積電開盤下挫50元 市值滑落至46.41兆元

晶圓代工廠台積電股價表現疲軟，開盤跳空達1790元，下跌50元，市值滑落至新台幣46.41兆元

全新光通訊爆單 搭上輝達商機 全年營收將高成長

磊晶大廠全新（2455）搭上輝達引領的光通訊爆發商機，客戶訂單塞爆，產能嚴重供不應求，董事長陳進良表示，今年800G接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品也會倍數增長，帶動全年營收邁入高成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。