智易自結1月每股純益0.91元

網通大廠智易（3596）公布1月歸屬母公司業主淨利為2億元，年減18.4%，每股純益0.91元。

近期智易股價上下震盪，自2月8日的180元起漲，3月13日來到最高214元後，股價反轉向下，23日下跌6.5元，收185.5元。

智易因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

智易1月營收40.26億元，年減6.6%，稅前盈餘2.55億元，年減21.8%，歸母公司業主淨利為2億元，年減18.4%，每股純益0.91元。

日前智易公布2025年財報，第4季每股純益3.08元，每股純益12.6元，連八年創歷史新高，每股現金股利9元，連七年創新高。

2025年第4季智易營收130億元，毛利率15.3%，與上季持平，年減0.1個百分點，稅後純益6.8億元，每股純益3.08元，低於第3季的3.42元。

累計2025年營收為529.76億元，年增8.2%，創歷史新高，毛利率為15.3%，優於2024年的15.1%，稅後純益為27.77億元，年增11.7%，毛利率、營業利益率及淨利率呈現「三率三升」，每股純益12.6元，連續八年創歷史新高．截至2025年12月31日，每股淨值76.9元。

2026世界行動通訊大會（MWC2026），智易將展出邊緣運算（Edge AI）、企業級交換器（Switches），並積極與客戶洽商市場狀況，新產品規劃，未來需求及訂單。

智易強打WiFi 7，WiFi 7及10G PON光纖新產品也出貨大型電信營運商，同時布局下一代無線通訊WiFi 8產品，預估未來三年後可望量產WiFi 8新產品。

法人指出，歐洲光纖復甦及升級趨勢帶動下，目前智易訂單能見度看到今年中，加上北美纜線數據機（Cable）新產品出貨挹注，預估訂單熱度可望延續，不過記憶體缺貨、漲價議題，仍是今年營運最大變數。