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為哪樁？南亞科為何遭降「中立」 大摩轉趨審慎這樣說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為南亞科位於林口總部。圖／聯合報系資料照片
圖為南亞科位於林口總部。圖／聯合報系資料照片

摩根士丹利（大摩）證券近期對記憶體大廠南亞科（2408）看法轉趨審慎，評等由「優於大盤」下修至「中立」、目標價降至298元。主因在於DDR4漲勢恐提前見頂，加上競爭對手長鑫存儲（CXMT）擴產下，對後市供需結構投下變數。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，儘管DDR4先前維持月漲價趨勢，但預期此波漲幅最快將於2026年第2季達到頂峰，後續價格續揚動能受限。此外，除了報價見頂壓力，長鑫存儲（CXMT）可能回頭擴充DDR4產能，無疑是出乎預料的負面消息，將加劇競爭壓力。

事實上，近期投資人高度關注大摩的具體評估因素。詹家鴻進一步分析，首先，供應端上，陸系大廠激進擴產。根據調查顯示，南亞科在中國大陸市場的競爭對手長鑫存儲，為滿足當地需求，可能在現有8kwpm晶圓產能基礎上，額外擴增10kwpm晶圓的DDR4產能，未來恐衝擊2027年DDR4的定價。

此外，長鑫存儲上海廠在DDR5（Gen 4B製程）的產能擴張力道，預期在2027年亦將轉趨激進。

第二，需求端方面，鑑於消費型、PC及汽車等利基型DRAM（Specialty DRAM）終端市場表現並不強勁，小型客戶已無法承受過去半年來的突然漲價，陸續有部分小型客戶對第2季的定價出現抵觸情緒。

第三，價格端上，報價面臨瓶頸。詹家鴻指出，短期報價方面，DDR4 8Gb報價已自1月的12至13美元，在3月推升至17至18美元。若2026年第2季月價無法進一步突破18美元大關，預期南亞科股票將面臨獲利了結賣壓。

為何南亞科不調降至「劣於大盤」？事實上，大摩將南亞科目標價由由348元降至298元，分別對應2026、2027年預估每股淨值（BVPS）2.91倍與1.87倍；在預估股東權益報酬率（ROE）達60.3%與43.1%的支撐下，評價相較全球同業仍具吸引力。

此外，隨價格呈季增走勢，預期南亞科2026年第2季單季每股稅後盈餘（EPS）有望續增；同時，新廠投產效益將於明年逐步顯現，帶動出貨量成長。此外，邊緣AI晶片帶動的WoW（Wafer-on-Wafer）晶圓堆疊業務發展，亦為中長期營運增添動能。

南亞科 大摩

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