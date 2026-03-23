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外資賣不停？ 鴻海股價失守200元
外資3月來合計賣超鴻海（2317）24.34萬張，股價更是一路下跌，尤其是財報公布後跌勢加重，23日以196.5元開低，一度下滑至195元，跌破年線及200元關卡，為去年8月中旬以來的波段低點，盤中跌幅逾3%。
鴻海去年第4季稅後純益452.12億元，每股純益3.23元；單季毛利率5.88%，季減0.47個百分點，年減0.27個百分點；營益率3.28%，季減0.14個百分點，年增0.26個百分點；淨利率1.73%，淨利率季減1.07個百分點，年減0.44個百分點。
鴻海去年毛利率6.15%，年減0.11個百分點；營益率3.2%，年減0.11個百分點，年增0.27個百分點；淨利率2.34%，年增0.11個百分點；高單價AI產品雖稀釋毛利率，但營益率穩定成長至3%以上，本業獲利能力受惠AI產品而明顯提升。
鴻海去年稅後純益1,893.54億元，創新高，每股純益13.61元，連續5年賺逾一個股本；去年度盈餘每股配發現金股利7.2元，較2024年現金股利5.8元提高，配發率52.9%，創1991年上市掛牌以來最高，連續7年配發率超過5成。
鴻海董事長劉揚偉在先前的法說會表示，今年AI伺服器業務，包括GPU、ASIC伺服器出貨都將倍數成長，智慧手機業務價量齊揚，看好今年整體業績強勁成長；因應客戶強勁需求，今年資本支出將年增逾30%，續創新高。
不過，鴻海3月以來外資賣超持續，合計賣超24.34萬張，股價也一路走低，尤其在財報公布後跌勢更加明顯，23日失守年線及200元，早盤以196.5元開低，一度下滑至195元，盤中跌幅逾3%。
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