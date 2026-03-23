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台積電開盤下挫50元 市值滑落至46.41兆元

中央社／ 新竹23日電
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

晶圓代工廠台積電股價表現疲軟，開盤跳空達1790元，下跌50元，市值滑落至新台幣46.41兆元。

中東戰爭恐導致長期能源供應受阻，引發投資人對全球經濟衰退的憂慮，美股20日全面收跌，道瓊工業指數下跌443.96點，那斯達克指數下跌443.08點，費城半導體指數下跌192.695點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌9.55美元，收在329.24美元，跌幅約2.82%。台積電今天股價同步走弱，開盤跳空達1790元，下跌50元，市值滑落至新台幣46.41兆元，影響大盤約397點。

據台灣集保結算所統計，台積電零股股東人數攀高至195萬8348人，持股1至5張股東人數增至41萬2254人。台積電股東總人數達到246萬4986人，創下歷史新高。

台積電

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