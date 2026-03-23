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大摩挺世芯 重申「優於大盤」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）釋出最新報告指出，世芯-KY（3661）在3奈米專案的市占不受影響，2奈米專案今年將啟動，下半年展望持續看好，重申「優於大盤」評級及目標價4,388元。以2027年的預估獲利來看，世芯-KY目前的本益比只有17倍。

大摩指出，法人對於世芯-KY有兩大疑問。首先，博通正在開發名為Trainium3.5的新設計，是否會搶走世芯-KY在3奈米專案（亞馬遜Trainium3）的市占？大摩認為，博通不致搶走3奈米市占，邁威爾（Marvell）則會生產少量。

大摩表示，世芯-KY仍是Trainium3「晶片設計」的唯一特殊應用IC（ASIC）設計服務供應商，並且可望在第2季依進度量產。世芯-KY今年的Trainium3營收可能達23億美元，2027年達33億美元，今、明兩年的出貨量分別為50萬顆與70萬顆，平均售價上看4,600美元。

法人的第二個疑問是，考量到邁威爾的競爭力，世芯-KY是否是2奈米專案（Trainium4）的唯一供應商？大摩認為，世芯-KY在最近的法說指出，主要客戶正在提前推進2奈米專案，希望在今年底前完成設計定案。大摩認為，該客戶（亞馬遜AWS）不致會額外投入資源到第二個設計方案。

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