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全新光通訊爆單 搭上輝達商機 全年營收將高成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

磊晶大廠全新（2455）搭上輝達引領的光通訊爆發商機，客戶訂單塞爆，產能嚴重供不應求，董事長陳進良表示，今年800G接收產品出貨將倍增，下一代1.6T產品也將出貨，發射端產品也會倍數增長，帶動全年營收邁入高成長軌道。

針對近期磊晶市況，陳建良表示，AI資料中心對光通訊需求激增，推升磷化銦（Inp）磊晶供不應求，加上最上游的磷化銦基板處於缺貨狀態，致使磷化銦磊晶產能完全跟不上需求，全新訂單滿手，同步加速擴產腳步，全力滿足客戶需求。

據悉，全新今年將新購置五台MOCVD機台，使得旗下MOCVD機台從62台增為67台，估計新機台第3季到廠，最快年底前開出新產能。全新並積極尋找土地廠房，鎖定平鎮工業區與大桃園工業區為主。

針對各項業務進展，全新內部目標光電子業務中的800G接收產品出貨將年增三位數成長，下一代1.6T產品已完成驗證並進入量產階段，傳輸速度升級不僅提升平均售價（ASP），且將有助於整體獲利提升。

發射端需求同樣倍增，全新估CW Lsaer發射端需求年增三位數，目前正積極新增客戶，擴大市占率。新興應用方面，包括AI眼鏡、車用LiDAR、機器人視覺與太陽能電池也開始進入量產，支撐光電子業務多元成長。

受惠訂單持續增長，全新加碼投資，估2026年資本支出將從去年1億多元擴大至7億元，增幅三倍起跳。陳建良說，受惠全球AI資料中心建置熱潮，以及光通訊技術世代更迭，看好全新2026年營收結構持續優化，光電子業務將晉升為驅動成長的核心引擎，帶動全年營收邁向高成長軌道。

全新前二月營收6.48億元，年增23%。陳建良表示，全新正在擴大磷化銦基板來源，期盼能提高產能，滿足市場需求。

營收 資本支出

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