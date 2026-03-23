力積電衝印度半導體市場

摩根士丹利證券（大摩）釋出最新報告指出，世芯-KY（3661）在3奈米專案的市占不受影響，2奈米專案今年將啟動，下半年展望持續看好，重申「優於大盤」評級及目標價4,388元。以2027年的預估獲利來看，世芯-KY目前的本益比只有17倍。

2026-03-23 00:40