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力積電衝印度半導體市場
印度半導體市場成長性強，官方力推「印度製造」更將帶來龐大政策利多誘因，台廠中，力積電（6770）助力印度塔塔（Tata）集團在印度設立12吋廠，將搭上印度半導體市場爆發列車。
根據勤業眾信（Deloitte India）最新報告，2030年印度半導體市場可望達1,200億美元，2035年有機會由印度當地生產，滿足約60%晶片需求，主要動能來自成熟製程與後段封測，成為一大新市場。
業界分析，從印度的半導體產業路徑來看，首要發展目標並非2奈米或3奈米等先進製程，而是最貼近終端需求的成熟製程領域，包括電源管理IC、驅動IC、微控制器（MCU）及部分邏輯元件，藉此推動印度當地手機、汽車、工控、家電與伺服器周邊產業。印度半導體崛起的首波受惠者，是擅長成熟製程與系統整合的廠商，這正是台灣晶圓代工與封測業最有機會切入的區塊。
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