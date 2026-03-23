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CCL價揚 台系業者受惠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

業界流傳南亞電子材料部門對客戶發出銅箔基板（CCL）等材料3月16日漲價15%的文件，業界分析，由於生產成本上升、加上產品供不應求，3月初已陸續就高階品和客戶群溝通續漲價，預期今年各指標業者將持續反應需求調高報價至下半年。

法人看好，隨著CCL價格持續水漲船高，台光電（2383）、聯茂、台燿、騰輝-KY等相關廠商都將受惠。

業界流傳，南亞電子材料部門對客戶發布通知指出，受銅箔加工費上調、電子級玻纖布持續緊缺影響，該公司決定自3月16日起，上調CCL及PP價格15%，相關漲價引發市場關注。業界人士透露，不僅南亞漲價，其他高階CCL供應商包含台光電、台燿、聯茂也已陸續和客戶溝通調升報價，騰輝也調整高階產品報價。

前PCB龍頭臻鼎-KY、載板一哥欣興日前均表示，原物料價格持續走揚，將使得CCL及電子玻纖布報價同步看漲，預期相關情況今年會持續。

台光電、聯茂、台燿以及騰輝等，去年已開始陸續調價，藉此反映生產成本上升以及供不應求。

價格 客戶 銅箔基板

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