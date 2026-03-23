背光模組三雄 攻新事業

背光模組三雄達運（6120）、瑞儀、中光電積極衝刺新事業。達運除朝顯示光學與生技醫材發展，今年初也出售湖口廠活化資產，以挹注獲利。瑞儀去年獲利表現不佳，董事會決議辦理現金減資，讓股東合計配息可領6元。中光電子公司的無人機產品忙擴產，已成為挹注母公司的小金雞。

達運隸屬友達集團，繼去年友達將竹科L3C廠房出售予封測大廠力成，達運今年把湖口廠出售約力成與日商合資的晶圓針測廠晶兆成科技。達運表示，出售湖口的廠房與土地是為節省維運管理成本、活化資產，相關交易總金額約17.8億元，處分利益約11.36億元。以達運股本59.9億元計算，可望貢獻每股約1.89元。

達運去年合併營收171.06億元，年減18.1%；毛利率6.03%，年減0.08個百分點；每股淨損0.19元，為近四年最差。達運預期，隨著新應用逐步落地，達運朝多元場域布局，積極邁向新一階段成長。

瑞儀去年合併營收487.83億元，年減5.5%；毛利率21.4%，年增0.68個百分點；稅後純益43.43億元，年減40.2%，每股純益9.4元，終止連七年賺逾一個股本走勢，並下探近八年獲利低點，董事會通過擬配發3.5元現金股利，配息率37.2%。瑞儀並將辦理現金減資11.62億元，每股退還股東2.5元現金。

瑞儀董事長王昱超表示，現金減資的核心目的，在於提升資本使用效率，並在不增加股本的前提下，引進策略投資人。他強調，瑞儀對新事業布局已訂定明確戰略目標，將以高度紀律推動投資計畫；同時，瑞儀亦靈活運用多元金融工具，取得條件有利的融資，自有資金相當充沛，足以支應未來發展需求。

中光電受面板市況不佳衝擊背光模組銷售影響，去年營運不盡理想，公司積極發展新事業突圍，旗下中光電智能機器人（CiRC）的無人機產品2025年出貨量超過3,000台，躍居台灣無人機出貨第一大廠，同步邁向獲利的里程碑。

因應訂單需求，中光電智能機器人展開大擴產，將原本年產1萬台小型無人機的產能，一舉擴充到年產5萬台的規模，並新增固定翼垂直起降（VTOL）專用產線，該產品的毛利相對更高。