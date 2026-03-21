快訊

勞工請領前過世 新制退休金沒人領？勞保局籲遺屬「千萬別超時」

涉詐助理費逾千萬元 北市議員李傅中武500萬交保、限制出境出海

教師退場／轉行養豬變網紅 資深師：至少豬不會投訴我

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電週跌25元 股東人數衝至246萬人創新高

中央社／ 新竹21日電
台積電。聯合報系資料照片
台積電。聯合報系資料照片

台積電本週股價震盪走低，20日收在1840元，單週累計下跌25元，外資和投信合計賣超逾5萬張，不過，散戶持續搶進，台積電股東總人數攀升至246萬4986人，再創歷史新高，增加7萬5536人。

台積電2025年第3季每股現金股利6.00003573元於3月17日除息，台積電強勢填息，當天開盤跳空達1875元，隨即完成填息，上演「秒填息」戲碼，除息當天就填息的紀錄推升至21次。

台積電18日收復1900元關卡，不過，在外資和投信同步賣超下，台積電股價震盪走低，20日收在1840元，單週累計下跌25元，若還原權值，台積電單週累計下跌19元。

據台灣集保結算所統計，台積電持股1000張以上股東人數自3月13日的1518人，降至20日的1513人，單週減少5人。

台積電零股股東人數攀高至195萬8348人，增加6萬5773人；持股1至5張股東人數增至41萬2254人，增加8681人。台積電股東總人數達到246萬4986人，再創新高，單週增加7萬5536人。

台積電 外資 現金股利 填息

延伸閱讀

台股抗震 三情境推演 油價走向成關鍵變數

外資賣超399億…賣超華邦電13.29萬張最多 但竟買超這檔貨櫃股3.44萬張

高貴不貴？資金湧入千金股 外資連四買這檔電源股

記憶體大逃殺！台股下跌145點 三大法人賣超488億元

相關新聞

台積電週跌25元 股東人數衝至246萬人創新高

台積電本週股價震盪走低，20日收在1840元，單週累計下跌25元，外資和投信合計賣超逾5萬張，不過，散戶持續搶進，台積電...

精測：2026年業績一定創高 桃園三廠動土 2028年投產

晶圓檢測介面解決方案大廠精測（6510）總經理黃水可表示，受惠AI、HPC與ASIC帶動測試需求快速升溫，今年業績「一定會」創新高。因應客戶長線需求，精測啟動廠區調整、設備移機與外租場地擴產，8月底、9月左右新增產能陸續到位，總產能翻倍，挹注第4季或明年第1季營收。

聯嘉金雞 規劃赴美上市

車用LED廠聯嘉投控（3717）昨（20）日舉行法說會，董事長黃國欣指出，旗下嘉園公司轉型為AI系統整合商，接獲美國Lucent訂單後，集團正規劃赴美掛牌上市。墨西哥新廠今年下半年量產，2026年底將產能利用率拉升至80%以上，帶動2026年迎來跳躍式成長。

新光鋼銷售2026年拚增16%

新光鋼（2031）昨（20）日舉行法說會，該公司指出，隨著國際鋼價落底回升，加上美國對等關稅政策趨於明朗，下游客戶庫存回補需求浮現，帶動鋼市回溫。今年設定銷售目標58萬公噸，較去年成長16%，在手訂單穩健，對營運持審慎樂觀態度。

志聖斥資10億入股東捷

志聖工業（2467）與東捷科技昨（20）日共同宣布，志聖將以策略投資人身分認購東捷私募普通股2萬張，每股50.88元、總價10.176億元。以東捷昨日收盤價64.4元計算，折價20.9％。志聖將成為東捷單一最大股東，持股比率10.82％。

中華電 5G AIoT 攻海外

電信龍頭中華電信（2412）深耕5G專網，在台灣累積200、300個5G專網案例，推升營收貢獻年增八成以上，更攜手台灣世曦、佳研智聯、普萊德及華碩旗下亞旭等十家台廠，打造5G AIoT方案，輸出海外市場，打造南美首座智慧園區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。