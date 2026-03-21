台積電週跌25元 股東人數衝至246萬人創新高

台積電本週股價震盪走低，20日收在1840元，單週累計下跌25元，外資和投信合計賣超逾5萬張，不過，散戶持續搶進，台積電股東總人數攀升至246萬4986人，再創歷史新高，增加7萬5536人。

台積電2025年第3季每股現金股利6.00003573元於3月17日除息，台積電強勢填息，當天開盤跳空達1875元，隨即完成填息，上演「秒填息」戲碼，除息當天就填息的紀錄推升至21次。

台積電18日收復1900元關卡，不過，在外資和投信同步賣超下，台積電股價震盪走低，20日收在1840元，單週累計下跌25元，若還原權值，台積電單週累計下跌19元。

據台灣集保結算所統計，台積電持股1000張以上股東人數自3月13日的1518人，降至20日的1513人，單週減少5人。

台積電零股股東人數攀高至195萬8348人，增加6萬5773人；持股1至5張股東人數增至41萬2254人，增加8681人。台積電股東總人數達到246萬4986人，再創新高，單週增加7萬5536人。