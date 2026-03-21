志聖斥資10億入股東捷

志聖工業（2467）與東捷科技昨（20）日共同宣布，志聖將以策略投資人身分認購東捷私募普通股2萬張，每股50.88元、總價10.176億元。以東捷昨日收盤價64.4元計算，折價20.9％。志聖將成為東捷單一最大股東，持股比率10.82％。

志聖表示，與東捷邁向「Win as One Team」精神，共築南台灣S廊道先進封裝鑽石鏈。志聖強調，此舉標誌著東捷正式成為G2C+聯盟的核心成員，雙方將深度整合研發與製造資源，呼應政府大南方新矽谷方案，G2C+全面展開南台灣S廊帶的重要戰略布局。

志聖提到，東捷加入使聯盟研發顯著增加200名以上的優秀高階工程師，這將有效建立與客戶在嘉義、台南、高雄等地的快速協作機制。G2C+聯盟正式串連起台灣西部北、中、南的地理優勢，建立起一個涵蓋「研發、製造、服務」全方位的「先進封裝鑽石鏈」設備平台。

志聖指出，在研發力方面，未來可匯集近千名研發工程師，鎖定次世代製程挑戰，強化技術深度。在生產力方面，能整合台南南科與樹谷萬坪廠房，提供高度靈活組裝產線，擴大生產韌性。至於服務力方面，可強化在S廊帶關鍵據點，提供零時差的技術支援與維護，以提升服務彈性。

志聖今年前兩月合併營收為13.68億元，年增69.7％，東捷前兩月合併營收為4.21億元，年增31.6％。