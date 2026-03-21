快訊

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

濫用公務車爭議不起訴 監委安全下莊 叫公務員如何服氣

聽新聞
0:00 / 0:00

志聖斥資10億入股東捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
志聖董事長梁茂生。聯合報系資料照
志聖董事長梁茂生。聯合報系資料照

志聖工業（2467）與東捷科技昨（20）日共同宣布，志聖將以策略投資人身分認購東捷私募普通股2萬張，每股50.88元、總價10.176億元。以東捷昨日收盤價64.4元計算，折價20.9％。志聖將成為東捷單一最大股東，持股比率10.82％。

志聖表示，與東捷邁向「Win as One Team」精神，共築南台灣S廊道先進封裝鑽石鏈。志聖強調，此舉標誌著東捷正式成為G2C+聯盟的核心成員，雙方將深度整合研發與製造資源，呼應政府大南方新矽谷方案，G2C+全面展開南台灣S廊帶的重要戰略布局。

志聖提到，東捷加入使聯盟研發顯著增加200名以上的優秀高階工程師，這將有效建立與客戶在嘉義台南、高雄等地的快速協作機制。G2C+聯盟正式串連起台灣西部北、中、南的地理優勢，建立起一個涵蓋「研發、製造、服務」全方位的「先進封裝鑽石鏈」設備平台。

志聖指出，在研發力方面，未來可匯集近千名研發工程師，鎖定次世代製程挑戰，強化技術深度。在生產力方面，能整合台南南科與樹谷萬坪廠房，提供高度靈活組裝產線，擴大生產韌性。至於服務力方面，可強化在S廊帶關鍵據點，提供零時差的技術支援與維護，以提升服務彈性。

志聖今年前兩月合併營收為13.68億元，年增69.7％，東捷前兩月合併營收為4.21億元，年增31.6％。

嘉義 工程師 台南

延伸閱讀

啟新生技財報／去年持續創高 EPS 5.31元 竹北新廠啟用強化布局

裕慶法說會／宣布啟動門鎖、板金雙成長引擎 今年營運爆發可期

興櫃飆股昕力資揭「主權AI」戰略 鎖定「軟硬整合」新動能

由虧轉盈 東捷自結2月EPS為0.12元

相關新聞

精測：2026年業績一定創高 桃園三廠動土 2028年投產

晶圓檢測介面解決方案大廠精測（6510）總經理黃水可表示，受惠AI、HPC與ASIC帶動測試需求快速升溫，今年業績「一定會」創新高。因應客戶長線需求，精測啟動廠區調整、設備移機與外租場地擴產，8月底、9月左右新增產能陸續到位，總產能翻倍，挹注第4季或明年第1季營收。

聯嘉金雞 規劃赴美上市

車用LED廠聯嘉投控（3717）昨（20）日舉行法說會，董事長黃國欣指出，旗下嘉園公司轉型為AI系統整合商，接獲美國Lucent訂單後，集團正規劃赴美掛牌上市。墨西哥新廠今年下半年量產，2026年底將產能利用率拉升至80%以上，帶動2026年迎來跳躍式成長。

新光鋼銷售2026年拚增16%

新光鋼（2031）昨（20）日舉行法說會，該公司指出，隨著國際鋼價落底回升，加上美國對等關稅政策趨於明朗，下游客戶庫存回補需求浮現，帶動鋼市回溫。今年設定銷售目標58萬公噸，較去年成長16%，在手訂單穩健，對營運持審慎樂觀態度。

志聖斥資10億入股東捷

志聖工業（2467）與東捷科技昨（20）日共同宣布，志聖將以策略投資人身分認購東捷私募普通股2萬張，每股50.88元、總價10.176億元。以東捷昨日收盤價64.4元計算，折價20.9％。志聖將成為東捷單一最大股東，持股比率10.82％。

中華電 5G AIoT 攻海外

電信龍頭中華電信（2412）深耕5G專網，在台灣累積200、300個5G專網案例，推升營收貢獻年增八成以上，更攜手台灣世曦、佳研智聯、普萊德及華碩旗下亞旭等十家台廠，打造5G AIoT方案，輸出海外市場，打造南美首座智慧園區。

凌華大搶機器人商機

工業電腦大廠凌華（6166）搶攻機器人商機，宣布推出次世代邊緣AI平台DLAP-IGX系列，搭載輝達（NVIDIA） IGX T7000。看好NVIDIA IGX Thor平台將推動新一代安全、高效能的邊緣AI應用，主攻工業機器人與人形機器人等領域，新品有望為凌華機器人業務增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。