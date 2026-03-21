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增你強業績挑戰500億
通路商增你強（3028）去年業績增逾一成，達歷史次高水準，法人看好今年記憶體相關業績將隨市況提升，並帶動整體營運表現，全年營收有機會首度挑戰500億元大關，站上歷史新高，明年則將進一步挑戰600億元。
增你強代理產品線包括記憶體、功率元器件、線性IC等，且應用領域多元，去年合併營收414.43億元，年增13.8％，為歷史次高，今年前二月累計營收102.06億元，年增幅度78.8％。
法人認為，記憶體是增你強的主力產品線之一，目前市況火熱，相關產品線不論在價格或出貨量方面都有望提高，本季起為營運帶來明顯效益，挹注全年營收與獲利表現更。
增你強總裁周友義於昨（20）日獲大同大學頒授名譽博士學位，對記憶體市況，他認為目前供不應求，可能兩年內有望紓解，但供應商的新增產能無法一下子就開出，市場上更多新應用也都需要記憶體，因此是否能達到供需平衡，還要視後續發展而定。
增你強董事長陳信義表示，該公司的記憶體產品多元，今年與明年會順勢而為，有難得的機會就持續去耕耘。當市場上記憶體售價高一點時，公司獲得的利潤就會多一些。同時因投入相關備貨資金需求變高，也會與原廠洽商給的獲利空間能夠好一點。
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