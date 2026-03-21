快訊

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

濫用公務車爭議不起訴 監委安全下莊 叫公務員如何服氣

聽新聞
0:00 / 0:00

增你強業績挑戰500億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

通路商增你強（3028）去年業績增逾一成，達歷史次高水準，法人看好今年記憶體相關業績將隨市況提升，並帶動整體營運表現，全年營收有機會首度挑戰500億元大關，站上歷史新高，明年則將進一步挑戰600億元。

增你強代理產品線包括記憶體、功率元器件、線性IC等，且應用領域多元，去年合併營收414.43億元，年增13.8％，為歷史次高，今年前二月累計營收102.06億元，年增幅度78.8％。

法人認為，記憶體是增你強的主力產品線之一，目前市況火熱，相關產品線不論在價格或出貨量方面都有望提高，本季起為營運帶來明顯效益，挹注全年營收與獲利表現更。

增你強總裁周友義於昨（20）日獲大同大學頒授名譽博士學位，對記憶體市況，他認為目前供不應求，可能兩年內有望紓解，但供應商的新增產能無法一下子就開出，市場上更多新應用也都需要記憶體，因此是否能達到供需平衡，還要視後續發展而定。

增你強董事長陳信義表示，該公司的記憶體產品多元，今年與明年會順勢而為，有難得的機會就持續去耕耘。當市場上記憶體售價高一點時，公司獲得的利潤就會多一些。同時因投入相關備貨資金需求變高，也會與原廠洽商給的獲利空間能夠好一點。

大同大學 業績 營收

延伸閱讀

十銓公告1月自結獲利8.81億元、年增逾50倍

增你強總裁周友義 獲頒大同大學名譽博士

美光唱旺記憶體 啟動大擴產 南亞科、華邦等沾光

創見、鈺創、凌航 獲利大增

相關新聞

精測：2026年業績一定創高 桃園三廠動土 2028年投產

晶圓檢測介面解決方案大廠精測（6510）總經理黃水可表示，受惠AI、HPC與ASIC帶動測試需求快速升溫，今年業績「一定會」創新高。因應客戶長線需求，精測啟動廠區調整、設備移機與外租場地擴產，8月底、9月左右新增產能陸續到位，總產能翻倍，挹注第4季或明年第1季營收。

聯嘉金雞 規劃赴美上市

車用LED廠聯嘉投控（3717）昨（20）日舉行法說會，董事長黃國欣指出，旗下嘉園公司轉型為AI系統整合商，接獲美國Lucent訂單後，集團正規劃赴美掛牌上市。墨西哥新廠今年下半年量產，2026年底將產能利用率拉升至80%以上，帶動2026年迎來跳躍式成長。

新光鋼銷售2026年拚增16%

新光鋼（2031）昨（20）日舉行法說會，該公司指出，隨著國際鋼價落底回升，加上美國對等關稅政策趨於明朗，下游客戶庫存回補需求浮現，帶動鋼市回溫。今年設定銷售目標58萬公噸，較去年成長16%，在手訂單穩健，對營運持審慎樂觀態度。

志聖斥資10億入股東捷

志聖工業（2467）與東捷科技昨（20）日共同宣布，志聖將以策略投資人身分認購東捷私募普通股2萬張，每股50.88元、總價10.176億元。以東捷昨日收盤價64.4元計算，折價20.9％。志聖將成為東捷單一最大股東，持股比率10.82％。

中華電 5G AIoT 攻海外

電信龍頭中華電信（2412）深耕5G專網，在台灣累積200、300個5G專網案例，推升營收貢獻年增八成以上，更攜手台灣世曦、佳研智聯、普萊德及華碩旗下亞旭等十家台廠，打造5G AIoT方案，輸出海外市場，打造南美首座智慧園區。

凌華大搶機器人商機

工業電腦大廠凌華（6166）搶攻機器人商機，宣布推出次世代邊緣AI平台DLAP-IGX系列，搭載輝達（NVIDIA） IGX T7000。看好NVIDIA IGX Thor平台將推動新一代安全、高效能的邊緣AI應用，主攻工業機器人與人形機器人等領域，新品有望為凌華機器人業務增添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。