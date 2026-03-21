永擎1月 EPS 4.38元

工業電腦大廠凌華（6166）搶攻機器人商機，宣布推出次世代邊緣AI平台DLAP-IGX系列，搭載輝達（NVIDIA） IGX T7000。看好NVIDIA IGX Thor平台將推動新一代安全、高效能的邊緣AI應用，主攻工業機器人與人形機器人等領域，新品有望為凌華機器人業務增添新動能。

2026-03-20 23:56