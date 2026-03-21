聽新聞
0:00 / 0:00
永擎1月 EPS 4.38元
伺服器廠永擎（7711）因股價連日上漲，昨（20）日依規定公布簡易財務數字。1月營收48.17億元，年增63.4%，歸屬於母公司淨利3.08億元，年增92.8%，單月每股純益4.38元。
永擎2025年全年營收248.76億元，歸屬母公司淨利8.03億元，每股純益13.04元。永擎股價連四天上漲，有三天漲停，昨日收262.5元，下跌7元。
永擎是今年輝達GTC大會中，執行長黃仁勳開幕專講「黃仁勳背板」的台廠新面孔，帶動一波股價狂飆。
永擎出貨包括輝達HGX Rubin NVL8，以及輝達MGX模組化伺服器等為主。
董事長許隆倫之前透露，AI伺服器訂單有望看到第3季，目前約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。