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凌華大搶機器人商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠凌華（6166）搶攻機器人商機，宣布推出次世代邊緣AI平台DLAP-IGX系列，搭載輝達（NVIDIA） IGX T7000。看好NVIDIA IGX Thor平台將推動新一代安全、高效能的邊緣AI應用，主攻工業機器人與人形機器人等領域，新品有望為凌華機器人業務增添新動能。

凌華本次產品組合包括工業級DLAP-IGX系列與精巧型DLAP-700系列，搭載NVIDIA IGX Thor與Jetson Thor。可提供實體AI（Physical AI）應用要求的高效能運算與功能安全機制，適用醫療影像、人形機器人及各類自主系統等應用場景。

DLAP-711系列專為人形機器人、視覺感測系統（VSS）及自主移動機器人（AMR）設計；新市場之一，人形機器人客戶不少是新創公司，主要來自美國及中國大陸。DLAP-711系列專為人形機器人、視覺感測系統（VSS）及自主移動機器人（AMR）設計。

展望2026年，凌華總經理黃怡暾先前表示，全年營收目標雙位數增長。市場以北美地區最強，其次為亞太，歐洲出現復甦，大陸市場也不看壞。

凌華2月營收為9.72億元，月減6.6%、年增16.2%；今年前二個月累計營收20.14億元，年增28.7%，核心業務持續展現穩健的成長動能。

在各事業群表現方面，邊緣AI顯示業務年增119%，受惠於垂直市場專案的深耕成果。

AI運算平台與實體AI解決方案延續穩定成長趨勢；邊緣智能系統事業群維持穩健發展，年增4%。整體事業群皆呈現健康的成長態勢。

從區域市場觀察，美國與亞太地區成長最為顯著，年增率分別達50%與41%；歐洲市場亦保持穩健表現，年增17%。大陸市場則因春節假期影響，較去年同期下滑12%。

整體而言，美國與亞太地區的強勁需求持續推動公司整體營收維持上升趨勢。

凌華 美國 工業機器人

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