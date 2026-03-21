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中華電 5G AIoT 攻海外

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照

電信龍頭中華電信（2412）深耕5G專網，在台灣累積200、300個5G專網案例，推升營收貢獻年增八成以上，更攜手台灣世曦、佳研智聯、普萊德及華碩旗下亞旭等十家台廠，打造5G AIoT方案，輸出海外市場，打造南美首座智慧園區。

中華電信近年聚焦5G專網，並整合AIoT應用，2025年第4季5G專網貢獻企業客戶新興業務營收，年增達87.7%。

中華電信拓展國際事業，複製台灣5G AIoT成果，包括與政府合作前進中南美洲，在巴拉圭複製智慧園區，東南亞打造智慧醫院，泰國建構智慧竿等，中華資安則前進日本及東南亞市場。

中華電信表示，以台灣5G企業專網經驗，以大帶小整合超過十家台灣企業，跨海輸出至南美洲國家，與在地團隊跨國協作，完成技術移轉與實地驗證，已將傳統工業園區升級為南美首座智慧園區，並由地主國共同參與營運，成為智慧輸出典範，以「台灣5G AIoT方案輸出，打造海外智慧園區示範基地」獲得智慧城市「2026系統整合輸出獎」。

中華電信分享，智慧園區以5G專網打造高速安全區域信號，確保感測資料正確傳送，導入智慧交通、智慧環境等AIoT應用，所有監測辨識數據整合至單一控管平台，以AI模組進行分析應用，大幅提升園區管理效率。未來持續朝「場域複製、應用擴充、區域輸出」三大方向，引領台灣智慧科技走向國際並實現海外其他園區治理數位化。

中華電信昨（20）日前進「2026高雄智慧城市展」，展出包括AIDC算力賦能等12個展項。「AIDC算力賦能」智慧交通應用案例展示以AIDC算力為基礎。

中華電信運用代理式AI（Agentic AI）結合視覺語言模型（VLM）與數位孿生技術，打造「新世代智慧交通決策輔助平台」，採用高精度3D城市建模，結合AI影像車流辨識及行動信令大數據等多元交通數據，賦能城市治理。

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