新光鋼銷售2026年拚增16%

新光鋼（2031）昨（20）日舉行法說會，該公司指出，隨著國際鋼價落底回升，加上美國對等關稅政策趨於明朗，下游客戶庫存回補需求浮現，帶動鋼市回溫。今年設定銷售目標58萬公噸，較去年成長16%，在手訂單穩健，對營運持審慎樂觀態度。

新光鋼表示，2025年公司營運繳出亮眼成績，全年合併營收達168億元，年增15.1%，在產品組合優化與高毛利業務挹注下，營業利益大幅成長27.5%，稅後純益年增52.8%、達10.6億元，每股純益（EPS）3.3元。

針對目前接單狀況，新光鋼指出，風電工程、橋梁建設及民間廠房等大型專案將陸續進入出貨高峰，預期2026至2027年營運動能將持續放大。此外，政府公共建設與民間投資同步升溫，也為鋼鐵需求提供穩定支撐。

新光鋼同時積極布局多元事業，逐步擺脫單一鋼材銷售的景氣循環限制。