聯嘉金雞 規劃赴美上市

車用LED廠聯嘉投控（3717）昨（20）日舉行法說會，董事長黃國欣指出，旗下嘉園公司轉型為AI系統整合商，接獲美國Lucent訂單後，集團正規劃赴美掛牌上市。墨西哥新廠今年下半年量產，2026年底將產能利用率拉升至80%以上，帶動2026年迎來跳躍式成長。

聯嘉表示，墨西哥廠一期產值預估2028年達到2億美元（約新台幣64億元），2029年二期廠房完工，總產值上看6億美元（約新台幣192億元）。

黃國欣表示，聯嘉成功打進日系車廠供應鏈，日系客戶對品質要求極高，此舉具指標意義，未來進一步擴展日系車用照明市場。

嘉園整合集團散熱技術，主攻區域型AI算力中心與智慧路燈監控，去年接單達7.9億元，還有數個單案規模達上億美元的計畫洽談中。

此外，公司將車規「零缺點」製程能力延伸至機器人零組件，主要客戶Magna已積極接洽機器人視覺與ECU相關代工需求，進一步擴大非車用產品布局。