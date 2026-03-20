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十銓公告1月自結獲利8.81億元、年增逾50倍

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
圖為十銓科技產品。圖／十銓提供
圖為十銓科技產品。圖／十銓提供

記憶體模組廠十銓（4967）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，20日公布最新自結數。十銓1月歸屬母公司業主淨利8.81億元，年增5,160.21%；每股純益10.37元，獲利表現明顯跳升。

十銓不只1月營收改寫同期高點，獲利成長幅度更遠高於營收增幅，顯示在記憶體報價上行與出貨結構改善帶動下，單月獲利爆發力道相當強勁，也讓十銓成為近期記憶體模組族群中，自結數最受市場關注的個股之一。

展望後市，十銓對今年記憶體市況仍維持正向看法。公司認為，雖然原廠陸續規劃新產能，但短期內仍難扭轉供需失衡，2026年記憶體價格大致將維持高檔，甚至不排除續升；在AI基礎建設雲端運算與高效能運算需求帶動下，高容量、高規格記憶體需求仍具支撐。

營收 雲端運算 基礎建設

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