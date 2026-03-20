鹹魚翻身！光碟片10年首漲 錸德、中環靠什麼重返榮耀？

AI算力引爆的記憶體缺貨潮，竟讓沉寂十年的「光碟片」鹹魚翻身！錸德（2349）證實首季報價漲逾10%，下季看漲兩成，激勵中環（2323）、錸德、鈺德（3050）20日全數漲停。除了漲價紅利，兩大廠更靠著「儲能打入台積電」與「記憶體品牌轉型」成功跨界，成為台股震盪中的黑馬！

光碟大廠錸德證實，因國際客戶為分散風險與降低成本，開始回頭採購光碟，帶動首季報價調漲10%，預期下一季仍有10%至20%的調升空間。

除了本業漲價，錸德集團的「儲能」布局也是法人關注焦點。錸德近年積極轉型，旗下子公司錸寶透過轉投資來穎，供貨給電源大廠儲盈，已間接打入台積電儲能供應鏈並有出貨實績。

目前錸德儲能櫃已陸續放量，並積極洽談美、歐海外新單。這份「綠能成績單」象徵錸德已從傳統光碟廠，轉變為能源管理大廠，本業與新事業雙引擎同步運轉。

中環同樣表現驚艷，2025年度獲利較前一年大增695%，EPS達1.58元。轉型成效顯現在旗下品牌Verbatim，其Flash與SSD產品營收占比從去年的 32% 飆升至今年初的 43%，顯示中環已成功由光碟擴展至高階儲存市場。

此外，中環日前通過現金減資10%搭配配息，股東每股可領回1.2元，在股本瘦身與獲利結構優化的雙重利多下，吸引買盤進駐。

光碟股噴出也引發網友熱議，戲稱「下一步難道漲倉儲業？」、「用光碟儲存的資料該有多冷?」...等。儘管消費型光碟市場萎縮，但在AI世代，如何高效、低碳地儲存海量數據已成顯學。