記憶體股全面跌停 6檔市值單日蒸發逾1,700億元

台股20日記憶體族群氣氛急凍，宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、晶豪科（3006）、南亞科（2408）、華邦電（2344）與威剛（3260）全數被打入跌停區，成為今天半導體族群最慘烈的一塊。這6檔記憶體相關個股單日合計市值蒸發逾1,700億元，凸顯資金在短線漲多後出現明顯踩踏，整體記憶體族群從前波強勢領漲，一口氣轉為今天台股殺盤核心。

相較之下，權值股今天表現明顯分歧。台積電（2330）收1,840元，下跌10元；聯發科（2454）收1,700元，上漲20元；日月光投控（3711）收344元，下跌3元。在記憶體股全面重挫之際，資金並未同步撤出所有大型半導體股。

宇瞻單日市值蒸發約26.27億元、宜鼎約124.85億元、晶豪科約61.53億元、南亞科約805.64億元、華邦電約540億元、威剛約164.50億元，合計約1,722.79億元；其中光是南亞科與華邦電兩檔，就合計蒸發逾1,345億元，是今天記憶體股災情最重的兩大指標。

展望後市，今天記憶體股全面跌停，市場雖明顯受到外資最新報告影響，美系大行已將旺宏（2337）轉列首選，並同步調降南亞科、華邦電評等，短線情緒面急速轉空；但從產業面來看，今年記憶體供應吃緊仍是市場主軸，不論DRAM或NAND都仍處在AI需求推升、供給偏緊的架構下。

法人表示，現階段較偏向漲多後的短線波動與評價修正，未必代表整體記憶體景氣反轉，後續仍要觀察跌深後籌碼沉澱情況，以及報價與缺貨趨勢能否持續，若基本面未鬆動，族群震盪過後仍有機會回到各擁題材、個別表現的格局。