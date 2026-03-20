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旺宏走勢強過南亞科及華邦電 外資點出這原因
同為記憶體族群指標股，旺宏（2337）股價近期走勢明顯強過華邦電（2344）及南亞科（2408），20日旺宏股價早盤衝到170元再創新高。美系大行最新報告調升旺宏為首選，降評南亞科及華邦電。
美系大行觀察此時DDR4現貨價格漲幅接有限，同時，長鑫擴產中，而力積電（6770）也可能導入1y甚至1z製程於DDR4，並於2027年上半年開始放量。由於券商預期供需開始收斂，預期2027下半年價格開始下跌。
但另一面，券商觀察到MLC與傳統TLC NAND在下半年可能出現更嚴重缺貨，供給不足可能達約40%。全球2GB至64GB NAND產能幾乎消失，客戶庫存大致僅能支撐六至九個月。預期MLC與傳統TLC價格年2026年將上漲超過200%。券商降評南亞科、華邦電至EW， 挪旺宏至「首選」，同步升目標。
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