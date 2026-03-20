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佳必琪、良維 選長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球AI運算需求持續升溫，高效能連結方案成為伺服器架構的核心。連接元件廠佳必琪（6197）、良維（6290）憑藉在AI伺服器、大電流電源線等技術的布局，2026年初營收表現亮眼。法人指出，兩大廠已成功由傳統消費電子轉型，切入美系雲端服務供應商（CSP）供應鏈，後市成長動能強勁。

佳必琪今年前兩個月累計營收達13.07億元，年增率高達26.32％，顯示AI產品出貨動能極其強勁。佳必琪已成功獲得輝達次世代平台認證，並與機殼龍頭勤誠深度協作，確立其在AI伺服器供應鏈確立「前段連接+後段組裝」模式。

為因應客戶對「美國製造」與產能分散的需求，佳必琪的北越廠已於去年完成擴產，泰國廠則預計於2026年第2季投產，專攻光纖被動元件。市場預期，隨著水冷快接頭與高功率連接線規格持續往更高電流升級，佳必琪2026全年EPS有望挑戰歷史新高，估值重塑（Rerating）行情值得期待。

良維表現同樣不俗，2月營收達8.62億元，創下歷史同期新高，展現逆勢月增的實力。良維目前為亞馬遜AWS大電流電源線的主力供應商，市占率高達七成，隨著AI伺服器營收占比從五年前的不到10％躍升至35％以上，良維的產品組合優化已顯著提升獲利能力。

此外，良維在印度與泰國的產能布局正加速收割，法人看好其在資料中心大電力傳輸領域的優勢。

權證發行商建議，看好佳必琪與良維後市表現的投資人，可挑選剩餘天數150天以上、價外20％至價內10%的認購權證入手，若現股發動攻勢，權證的槓桿效益將可帶來倍數回報。

被動元件 營收 伺服器

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