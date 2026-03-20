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穩懋、嘉澤 四檔馬力強

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美聯準會（Fed）主席鮑爾釋出偏鷹言論，拖累台股昨（19）日震盪拉回，盤面題材股各自表態，穩懋（3105）、嘉澤（3533）等兩檔中小型電子股逆勢收高，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，雖然穩懋2025年營收下滑約5%，全年產能利用率僅約50%，所幸獲利結構有所改善，低毛利產品占比下降，營運重心從傳統手機PA成功轉向航太、衛星、基礎建設及AI資料中心等高門檻領域。

經先前供應鏈訪查後，法人仍維持穩懋美系客戶PD業務將於今年第1、第2季放量貢獻的預期，毛利率優於公司平均水準，看好全年營收可望年增約26%，毛利率較前一年上揚逾七個百分點，回升至31%以上，獲利表現明顯改善。

法人指出，隨低軌衛星需求加速成長，穩懋今年相關營收可望占基礎建設業務比重約40%，目前已備妥0.1μ線寬高階GaAs或GaN製程以因應需求。

在光通訊業務方面，70/100mW規格CW Laser正在測試驗證中，法人預期對穩懋貢獻將落在2027年下半年。

受惠AI建置增加力道優於預期，通用伺服器需求同步水漲船高，目前嘉澤相關產品能見度已達12周，較過去約四至六周拉長，部分客戶甚至給出六個月的需求指引。

法人表示，嘉澤CPU Socket、DDR插槽、PCIe連接線器等多項產品需求提升，可望扮演今年主要成長動能，上修伺服器相關營收至年增30%以上，並因應伺服器需求強勁，加速於各廠區進行擴產。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上相關權證，但宜設好停利停損。

低軌衛星 Fed 營收

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