聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐 押價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

奇鋐（3017）受惠AI伺服器水冷板與機箱出貨優於預期，水冷板、分歧管、機櫃等月產能自下半年起明顯提升，法人預期今年營收逐季遞增，調高獲利預估值及目標價。

法人分析，在GPU方面，奇鋐上半年持續出貨GB300散熱產品，預估GB系列整櫃產值將提升29%，QD數量亦有所增加，下半年將開始出貨VR200散熱產品。

ASIC散熱部分，AWS ASIC今年開始採用水冷，法人預期水冷滲透率約10%至30%；谷歌TPU水冷滲透率高，預期第4季開始量產，基於ASIC產品客製化程度、平均單價及毛利都高，有利奇鋐產品組合優化。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

奇鋐 谷歌 法人

延伸閱讀

（經濟會員內容不上線） 台達電、景碩 認購火

全民權證／國巨 挑價內外15%

全民權證／京元電 選逾90天

全民權證／健策 二檔活力旺

相關新聞

閎康矽光子業務爆發 有望三年翻倍成長

檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬昨（19）日表示，跨國布局效益持續擴大，今年美、日市場成長動能相當強勁，均可望擴大貢獻營收;此外，矽光子三大國際客戶近年穩健發展，預期閎康2024年至2026年矽光子業績將翻倍成長。

金寶強攻 AI 伺服器

代工廠金寶（2312）全力衝刺AI伺服器布局，總經理陳威昌昨（19）日於法說會透露，今年下半年有機會開始進攻L10市場，目標鎖定亞洲、歐洲等地區客戶。

中小型股 扛多方大旗

美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，主要股市回檔，加權指數昨（19）日再度跌破月線，相較之下由中小型股扛起多方大旗，櫃買指數小漲0.39點收329.79點，改寫波段新高，其中力旺（3529）、竑騰在法人買盤支撐下，逆勢走高。

就市論勢／ABF 載板、電源供應 亮點

美國最高法院判決對等關稅無效後，川普改以第122條推動全球15%關稅，但平均有效稅率變化不大，實質衝擊有限。產業方面，大型語言模型與生成式AI應用快速擴張，全球算力需求大幅提升，美系五大雲端服務商2026年維持高強度資本支出，AI基礎建設仍持續擴張，帶動算力、存力與高速傳輸需求同步上升。

創見、鈺創、凌航 獲利大增

記憶體股近期成為台股盤面最強勢族群之一，創見（2451）、鈺創與凌航股價同步飆高，其中凌航昨（19）日亮燈漲停。以波段漲幅來看，創見本月上漲47%、今年以來漲幅達58%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來大漲60%。

映泰2月 EPS 0.82元

板卡廠映泰（2399）昨（19）日公布2月稅後純益1.45億元，年增89倍，2月每股稅後純益（EPS）0.82元，年增83倍，該公司2025年稅後純益為2,616萬元，2025年EPS為0.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。