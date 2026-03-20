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富世達 挑逾90天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

富世達（6805）近期憑藉「折疊手機」與「AI伺服器」雙重成長動能，成為市場關注焦點。2026年被視為折疊手機元年，加上美系大廠傳出將加入戰局，市場預期將帶動新換機潮。

富世達成功切入AI伺服器液冷散熱供應鏈，其水冷快接頭（QD）與伺服器滑軌產能供不應求，法人看好2026年營收與毛利率將較去年顯著跳升；在基本面強勁下，富世達股價近期表現凌厲，站穩所有均線之上。市場分析，隨著伺服器產品營收占比有望突破五成，產品組合優化將持續推升獲利能見度，吸引法人積極布局。權證發行商建議，看好富世達後市但考量高股價門檻的投資人，可挑選剩餘天數90天以上、價內外15％以內權證參與行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

法人 市場 營收

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