正文2月 EPS -0.33元 攻智慧聯網

網通廠正文（4906）近期股價大漲，昨（19）日依規定公布相關財務資訊。2月營收8.77億元，年減42%，歸屬母公司業主淨損1.42億元，每股淨損0.33元，去年全年每股淨損0.25元。董事會通過每股配發0.5元現金股利，今年將推出WiFi 8新產品，搶進智慧連網新商機。

正文股價自13日的26.15元起漲，昨日逆勢上漲0.2元，收33.65元，四個交易日漲幅達28.7%。

近年正文積極轉型，進行產能移轉，正文表示，去年營收衰退，主因處於商業模式轉型陣痛期，新舊訂單交替導致階段性落差，但毛利率回升至13.8%，在策略轉型與原物料壓力下，本業維持獲利，主要是產能移轉與匯兌損失產生一次性業外支出，導致虧損。