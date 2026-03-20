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正文2月 EPS -0.33元 攻智慧聯網
網通廠正文（4906）近期股價大漲，昨（19）日依規定公布相關財務資訊。2月營收8.77億元，年減42%，歸屬母公司業主淨損1.42億元，每股淨損0.33元，去年全年每股淨損0.25元。董事會通過每股配發0.5元現金股利，今年將推出WiFi 8新產品，搶進智慧連網新商機。
正文股價自13日的26.15元起漲，昨日逆勢上漲0.2元，收33.65元，四個交易日漲幅達28.7%。
近年正文積極轉型，進行產能移轉，正文表示，去年營收衰退，主因處於商業模式轉型陣痛期，新舊訂單交替導致階段性落差，但毛利率回升至13.8%，在策略轉型與原物料壓力下，本業維持獲利，主要是產能移轉與匯兌損失產生一次性業外支出，導致虧損。
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