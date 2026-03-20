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東捷2月 EPS 0.12元 搶設備商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

東捷（8064）近期股價波動，昨（19）日依規定公告財務數字，2月合併營收2.25億元，年增29%，稅後純益1,800萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.12元，也較去年同期虧損轉盈。

東捷昨天股價下跌0.2元，收67元。終止連三漲。東捷股價自3月4日的低點43.95元，帶量連六漲至12日收盤57.6元，六個交易日漲幅逾31%。13日略為回檔後、連三漲至18日的68.5元，三個交易日漲幅逾21.8%。

東捷自2019年布局半導體先進封裝市場，取得先進封裝自動化業績，但2024年才有先進封裝製程設備出貨到封測廠，2025年出貨量顯著成長。展望2026年，東捷樂觀看待半導體設備成長，今年半導體設備占營收比重可望超過三成。

東捷2025年合併營收28.71億元，年增10.3%。稅後純益2.25億元，年大增72.2%。每股純益1.36元。今年前二個月累計合併營收4.22億元，年增31.6%，董事會決議擬配發1.1元現金股利，將於5月28日董事會承認配息案，並全面改選董事。

營收 現金股利 漲幅

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