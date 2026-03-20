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遠傳 AI 代理助企業轉型
遠傳（4904）昨（19）日發表「遠傳智靈」AI代理技術，強調以AI強化企業維運韌性，做為推動數位轉型的智慧引擎，已經打入運輸、製造、醫療、零售、教育及公部門等產業。
智慧資通訊（ICT）業務是遠傳企業用戶業務成長重要引擎，去年相關營收年增率28%，企業資通訊占相關業務營收比重19%。AI帶動數位轉型需求持續升溫，微軟雲端與AI工具Azure與Copilot相關合約年增94%，「遠傳智靈」自2025年第2季導入企業客戶。
「遠傳智靈」是遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理（Agentic AI）技術，自主開發，提高網路與IT維運自動化，並在MWC 2026微軟展區亮相。
遠傳表示，遠傳智靈對內從維運延伸至行政、客服、人資、財務及ESG等場景，對外已陸續輸出至製造、醫療、運輸、零售、教育及公部門等多元產業，協助企業以加速AI應用落地。
近期遠傳以「遠傳大人物賦能 創新．韌性．永續前行」為主題，參加「2026智慧城市展」，高雄展區則在今日接力登場。在台北展區推出「城市治理、AI驅動、淨零轉型」三大領域解決方案，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚等縣市首長也到遠傳展區參觀交流。
遠傳在智慧城市展同步展出IDC和雲端服務，與子公司數聯資安展出AI資安解決方案，提供全方位AI平台、雲地整合解決方案。
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