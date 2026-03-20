中華電影視串流創佳績

國人近期掀起一波出國旅遊看比賽風氣。中華電信（2412）表示，WBC世界棒球經典賽吸睛，Hami Video收視創下歷史新高；受惠國際漫遊增加，國際行動服務營收年增26%，看好4月連假出國熱，再推春遊限定優惠，日韓每日37元起。

WBC棒球經典賽出現各種戲劇化轉折，其中以委內瑞拉對美國冠軍賽，不但委內瑞拉首次WBC封王，美國強打哈波八局下轟出兩分砲追平比數，讓Hami Video付費用戶同時收視人數瞬間飆升，比八強賽事成長超過三成。

中華電信指出，全民棒球應援熱潮帶動Hami Video電視運動館訂閱數於賽事期間日均量為開賽前一周4.3倍，整體訂閱數為前一屆1.8倍，經典賽期間全站流量較上屆成長18.2%。MOD LIVE最高收視率以3月8日中華對韓國賽事居冠，較上屆WBC經典賽收視最佳的中華VS.荷蘭賽事成長近五成。

獨家熱點回看功能部分，中華電信統計，點閱次數較上屆WBC經典賽成長超過四成；Hami Video互動聊天室本次新增彈幕功能，中華隊出戰韓國關鍵戰役，當天聊天互動次數為本屆最高，較賽事期間日平均成長3.5倍。