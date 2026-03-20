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安勤2026年營運拚創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠安勤（3479）昨（19）日舉行法說會。安勤總經理張嘉哲表示，醫療、工業、零售及其他類業務今年全年皆會成長，歐洲高階心導管伺服器訂單動能表現超乎預期；預期今年3月開始營收反彈，全年營收成長幅度有望優於去年，挑戰新高紀錄，毛利率可望回升至25%至26%區間，帶動獲利同步向上。

安勤2025年營收84.81億元，年增11.5%；毛利率25.78%，年減0.19個百分點；營益率8.35%，年減0.95個百分點；稅後純益4.68億元，年減5.8%。受到記憶體缺貨漲價，以及業外收益下滑影響，每股純益6.08元。

以應用別營收比重來看，醫療占比27%，近年穩定增長，醫療業務去年年增兩成後，預計今年也有機會維持相同動能；零售占比18%，預計今年增長幅度優於去年；工業比重10%，今年預計小幅成長；博弈19%，今年持平；至於其他類比重26%，包含網通、交通、軍工等，預計今年也有雙位數成長幅度。

安勤董事長劉琍綺表示，目前在手專案數量接近100個，首季訂單出貨比約1.4，需求動能持續增溫。雖然今年整體產業面臨記憶體、CPU及PCB等零組件缺貨漲價問題，也已啟動相關因應措施。

張嘉哲表示，對醫療伺服器未來出貨相當樂觀，今年第1季已出貨近2,000台，後續在手還有5,000多台，估第2季開始相關貢獻將明顯擴大，今年相關訂單實際出貨量將超過先前預估。

在新應用方面，電信伺服器與母公司仁寶集團合作，半導體設備相關業務則已送樣。在軍工領域，安勤與美國Tier 1及SI廠商合作，有部分案子將於下半年量產，目前在手專案約達20個。

營收 伺服器 張嘉哲

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