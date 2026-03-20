聽新聞
0:00 / 0:00

南寶攻特化產品 有進展

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

南寶（4766）昨（19）日召開法人說明會。南寶執行長許明現表示，進軍半導體特化產品推進順利，與新應材、信紘科共同投資成立新寳紘科技，合作進展優於預期，與數家半導體封裝大廠共同研發，陸續取得客戶端認證，目前產能滿載且籌備下一階段產能擴充計畫。

許明現表示，新寳紘科技進軍半導體先進封裝高階膠材市場，相關產品研發與合作進展順利且進度優於預期。新寶紘3月併購南寶客戶膜立公司，並以其成熟產線迅速取得初期測試與量產能力，大幅縮短建廠前置期。南寶表示，隨著業務順利銜接，今年南寶供應新寶紘的半導體用膠將認列為本業營收，實質挹注公司財務表現。

此外，看好供應鏈在地化趨勢，將持續研發與南寶核心技術相關的電子與半導體應用，增加資源投入。

在鞋材接著劑業務方面，觀察消費景氣仍趨保守，由於去年基期較低，持續耕耘期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，持續透過與品牌、鞋廠共同開發新材質接著技術爭取新訂單。

半導體 法人說明會

延伸閱讀

長興法說會／半導體封裝材料出貨估逐季升溫 小金雞長廣助力營運

南寶法說會／攻半導體封裝膠材進度超前 產能滿載挹注營運

易威、健亞合併案新進度…易威董座林翰飛宣示 盼帶動健亞營收五年翻倍

台灣神隆法說會／去年每股獲利0.17元 今年持續聚焦三大核心業務

相關新聞

閎康矽光子業務爆發 有望三年翻倍成長

檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬昨（19）日表示，跨國布局效益持續擴大，今年美、日市場成長動能相當強勁，均可望擴大貢獻營收;此外，矽光子三大國際客戶近年穩健發展，預期閎康2024年至2026年矽光子業績將翻倍成長。

金寶強攻 AI 伺服器

代工廠金寶（2312）全力衝刺AI伺服器布局，總經理陳威昌昨（19）日於法說會透露，今年下半年有機會開始進攻L10市場，目標鎖定亞洲、歐洲等地區客戶。

中小型股 扛多方大旗

美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，主要股市回檔，加權指數昨（19）日再度跌破月線，相較之下由中小型股扛起多方大旗，櫃買指數小漲0.39點收329.79點，改寫波段新高，其中力旺（3529）、竑騰在法人買盤支撐下，逆勢走高。

就市論勢／ABF 載板、電源供應 亮點

美國最高法院判決對等關稅無效後，川普改以第122條推動全球15%關稅，但平均有效稅率變化不大，實質衝擊有限。產業方面，大型語言模型與生成式AI應用快速擴張，全球算力需求大幅提升，美系五大雲端服務商2026年維持高強度資本支出，AI基礎建設仍持續擴張，帶動算力、存力與高速傳輸需求同步上升。

創見、鈺創、凌航 獲利大增

記憶體股近期成為台股盤面最強勢族群之一，創見（2451）、鈺創與凌航股價同步飆高，其中凌航昨（19）日亮燈漲停。以波段漲幅來看，創見本月上漲47%、今年以來漲幅達58%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來大漲60%。

映泰2月 EPS 0.82元

板卡廠映泰（2399）昨（19）日公布2月稅後純益1.45億元，年增89倍，2月每股稅後純益（EPS）0.82元，年增83倍，該公司2025年稅後純益為2,616萬元，2025年EPS為0.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。