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映泰2月 EPS 0.82元
板卡廠映泰（2399）昨（19）日公布2月稅後純益1.45億元，年增89倍，2月每股稅後純益（EPS）0.82元，年增83倍，該公司2025年稅後純益為2,616萬元，2025年EPS為0.15元。
映泰昨天股價漲停收在33.85元，成交量爆出3.95萬張，另有3萬多張買盤高掛，並突破5、10、20與60日均線。映泰2月營收1.6億元，月增12.8%，年增2.5%，營運表現不俗，今年前兩個月營收為3.02億元，年減8.2%。
映泰近年積極轉型，並由中低階產品轉向電競與工業電腦等高毛利產品，並鎖定智慧製造及AI邊緣運算市場。該公司希望新專案最快今年開始貢獻營收。
映泰目前產品營收占比，主機板超過50%、工業電腦8%、顯示卡11%、其他28%。
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