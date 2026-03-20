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公勝保經競拍 最高1,192元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，公勝保經（6028）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（19）日順利完成，得標加權平均價格86.22元。值得注意的是，最高得標價格高達1,192元，比起公勝保經昨日興櫃均價104.63元高出逾11倍，市場人士認為，不排除是「胖手指」電腦或手機下單按錯，同日也有「興櫃股后」倍利科參與競拍。

倍利科（7822）採競價拍賣方式辦理承銷，昨日順利完成，得標加權平均價格1,396.34元，該價格也創下台股IPO競拍價歷史第三高，僅次於鴻勁的2,030.37元、印能科技的1,424.27元。

公勝保經初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，公勝保經辦理競價拍賣股數2,040仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，昨日於證交所經公開方式圓滿完成電腦開標作業，全部順利拍賣成功，最低得標價格82.00元、最高得標價格1,192.00元。

另外，公勝保經公開申購將於今日截止，承銷價72元，一人可申購1張。以昨日興櫃均價104.63元計算，抽中現賺3.2萬元、報酬率達45%。公勝保經上櫃日期3月30日，上櫃前承銷股數540張。

均價 價格

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