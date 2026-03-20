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創見、鈺創、凌航 獲利大增

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

記憶體股近期成為台股盤面最強勢族群之一，創見（2451）、鈺創與凌航股價同步飆高，其中凌航昨（19）日亮燈漲停。以波段漲幅來看，創見本月上漲47%、今年以來漲幅達58%；鈺創本月上漲43%、今年以來勁揚66%；凌航本月漲14%，今年以來大漲60%。

股價急漲帶動，三家公司皆因達公布注意交易資訊標準，陸續揭露最新自結獲利數字。

創見1月稅後純益27.86億元，年增1,578%，每股純益6.49元；凌航1月稅後純益3.64億元，年增18,100%，每股純益4.72元；鈺創2月稅後純益1.59億元，較去年同期虧轉盈，每股純益0.48元。三家公司單月獲利同步大增，成為股價近期大漲後，市場持續追價的重要底氣。

展望後市，法人表示，創見與凌航成長主軸都仍圍繞在AI與高階應用。創見受惠AI伺服器需求、工控專案放量與記憶體價格走揚，1月營收創單月新高，工控應用占比達75%，公司預期今年首季仍可望維持強勁動能。

凌航近年積極切入AI伺服器、AI邊緣運算與工控領域，相關專案今年起放量，法人看好營收挑戰新高，且隨DDR5占比提升、工控比重擴大，產品組合持續優化。

鈺創 創見

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