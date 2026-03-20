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閎康矽光子業務爆發 有望三年翻倍成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
閎康董事長謝詠芬。記者尹慧中攝影
閎康董事長謝詠芬。記者尹慧中攝影

檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬昨（19）日表示，跨國布局效益持續擴大，今年美、日市場成長動能相當強勁，均可望擴大貢獻營收;此外，矽光子三大國際客戶近年穩健發展，預期閎康2024年至2026年矽光子業績將翻倍成長。

近期全球首富、特斯拉執行長馬斯克宣布有意自建超大型AI晶圓廠「Terafab」，由於馬斯克所屬企業長期與閎康合作，如今要蓋超大型晶圓廠，也已接洽閎康尋求合作，閎康因應材料及電性分析，可能進一步前進美國設立多個實驗室，預期後續很快會有結果。

閎康是晶圓代工龍頭重要夥伴，近年跨國布局成長重心包含美國、日本等地。謝詠芬說，配合半導體國際客戶趨勢，持續推動「Lab Foundry」商業模式。其中，日本北海道實驗室除了既有材料分析（MA）布局，也將延伸到故障分析（FA）服務，預計今年6月設備進廠安裝，預期今年日本營收貢獻可望大於二成，包含既有名古屋、熊本等地業務挹注。

謝詠芬強調，日本市場近年需求穩健提升，閎康已成功切入當地材料商、設備商及晶圓廠供應鏈，並與日本半導體大廠在先進製程計畫合作，布局2奈米以下甚至1.4奈米節點的服務。美國方面，不少大客戶都積極來接觸，今年美國市場營收占比可望拉到一成以上。不僅美日市場業績高速成長，閎康看好，包含大陸的海外市場營收占比可望達五成以上。

閎康統計，2025年日本市場業績比重約15%，營收約.29億元；美國市場營收比重約8%、約4.78億元，兩大區域今年成長幅度可望持續超越公司本身平均成長幅度。

閎康矽光子營收2023年起高速成長，十大客戶營收貢獻從2023年至2024年成長38%，2024年至2025年再年成長30%，2025年營收貢獻已達1.91億元，2026年持續看增50%以上，由於美系客戶群相當積極，公司維持三年翻倍的成長目標。

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